Нардепу Кузьміних призначили домашній арешт — його підозрюють у хабарництві

Вищий антикорупці1ний суд призначив нардепу від «Слуги народу» Сергію Кузьміних два місяці цілодобового домашнього арешту. Раніше сьогдні, 29 червня, НАБУ затримала його, оскільки протягом чотиьрох років він регулярно не зʼявлявся на судові засідання, зокрема, під час востаннього був у відряджені в Іспанії.
Про перебіг суду повідомляє кореспондентка «Суспільного».
На суді адвокат заявив, що до клопотання прокурора САП про тримання під вартою мають надати дозвіл від генерального прокурора або уповноваженої особи. Також адвокат заявив, що Сергій Кузьміних «не знав, не забирав, не відкривав пакета», у якому був хабар, а також, що він дізнався про суд, будучи за кордоном, і не переховувався, а про свою відсутність повідомив завчасно.
- За даними слідства, у січні 2022 року Кузьміних через довірену особу одержав 558 тисяч гривень неправомірної вигоди — це 30% суми договору на постачання системи ультразвукової діагностики, який уклала Житомирська лікарня з приватним підприємством. Кошти передали за вплив на посадових осіб лікарні, аби вони визнали саме це підприємство переможцем тендеру.
- Крім того, слідчі стверджують, що Кузьміних гарантував, що в майбутньому за такий самий відкат він забезпечить фінансування та реалізацію ще двох договорів — на постачання системи магнітно-резонансної томографії та лапароскопічного обладнання. Загальна сума цих договір — понад 38 мільйонів гривень. Дії депутата кваліфікують як зловживання впливом. Йому загрожує штраф або від 2 до 5 років тюрми.