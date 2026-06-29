Через сильну спеку в Німеччині на державному рівні вимагають встановлювати кондиціонери в школах і лікарнях

Німецька партія «Союз-90/Зелені» заговорила про потребу в кондиціонерах по всій країні для захисту від екстремальної спеки, що накрила країну останніми днями.

Про це пише Bild.

Співголова партії в Бундестазі Катаріна Дреге вважає, що країні потрібна термінова програма з охолодження, а саме забезпечити кондиціонерами дитячі садки, школи, лікарні та будинки для людей похилого віку.

Її ідея полягає в тому, щоб надавати кошти на кондиціонери лише в разі, якщо на даху будівель встановлені сонячні батареї. За словами Дреге, логіка проста: коли сонце найпекучіше, панелі виробляють найбільше електроенергії — саме тоді, коли кондиціонер працює на повну потужність.

«Зелені» також вимагають висадити мільйони нових міських дерев, масштабної кампанії з розущільнення бетонних «пустель» і значно більше питних фонтанчиків.

«Ця рекордна спека має стати сигналом тривоги для Фрідріха Мерца. Бо зрештою, спека в лікарнях, школах і дитячих садках також шкодить економіці. І це те, що особливо непокоїть канцлера», — заявила Дреге.

Останніми днями значну частину Європи накрила аномальна спека. У Франції 24—26 червня на піку її рекордної хвилі в країні зафіксували близько тисячі додаткових смертей. У Німеччині спека встановлювала температурні рекорди три дні поспіль. У громаді Найсемюнде поблизу кордону з Польщею зафіксували +41,7 °C. У Чехії в найспекотніший день в історії зафіксували 28 червня +41,9 °C.

Автор: Христина Піцуряк