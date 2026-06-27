Через спеку у штаб-квартирі Єврокомісії вимкнули кондиціонери — але не в керівництва

У штаб-квартирі Європейської комісії через спеку 26 червня вимкнули систему кондиціонування повітря на 1—7 поверхах. Проте керівництво працює не там.
Про це пише Politico.
У 13-поверховій будівлі Berlaymont працює голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, 26 комісарів та близько 3 тисяч працівників. Фон дер Ляєн працює на 13 поверсі, а більшість комісарів на восьмому та вище.
«Це як феодалізм», — сказав Politico чиновник Комісії, який працює на нижньому рівні будівлі. Другий чиновник погодився, що це «ганьба». Третій співробітник, який працює на 8 поверсі, сказав журналістам, що навіть з працюючим кондиціонером температура всередині трималася +25,7 °C.
- Останніми днями значну частину Європи накрила аномальна спека: у багатьох регіонах Франції температура повітря піднімалася до +41 °C; у Німеччині температура наближалася до +38 °C. У Бельгії синоптики попереджали про «найспекотнішу погоду за всю історію спостережень». Перші смерті через спеку зафіксували у Франції — жінка і двоє чоловіків померли в неділю у своїх будинках у передмісті Бордо.
- Раніше Politiсo писало, що працівники деяких підрозділів ЄС масово скаржаться на відсутність кондиціонерів у своїх офісах під час спеки. Посадовці нарікають і на рекомендації Єврокомісії під час спеки: не виходити на вулицю у спекотні години дня та регулярно пити воду. Дехто просто втрачає самовладання через це: доки одні кажуть, як їм подобається приходити в офіс через кондиціонери, інші (в старих будівлях, де їх немає) роздратовано відповідають, щоб ті насолоджувалися. Ще одна рекомендація Єврокомісії «вимкнути джерела тепла в офісі» спонукала одного чиновника відповісти: «Гаразд, тоді вимкну свій ноутбук». Ідея працювати дистанційно теж не всім сподобалася — у квартирах температура інколи сягає +30 °C.