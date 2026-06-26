«Цього тижня Лукашенко боявся українських дронів навіть більше, ніж свого союзника Путіна». Світові медіа про війну 26 червня

Російські ретранслятори в Білорусі виглядають як невинні вежі мобільного зв’язку, але таємно наводять ударні дрони на цілі в Україні. Про особливості їхньої роботи розповідає Radio Liberty. Потреба в таких станціях виникла через те, що Росія вдосконалює модифіковані технології безпілотників Shahed, каже заступник керівника Piranha Tech, української компанії, що спеціалізується на системах боротьби з БпЛА, Анатолій Храпчинський. «Перші «Шахеди» були запрограмовані на певні координати. Вони просто летіли до заздалегідь визначеної точки», — сказав він. Тепер Росія використовує дрони, якими оператор може керувати частково або змінювати їхню місію під час польоту. Це дозволяє змінювати цілі та підлаштовувати атаку під нові розвідувальні дані про українські зенітні групи. Тому російським операторам необхідний постійний зв’язок із безпілотниками, пояснює Храпчинський. За його словами, ці ретранслятори ставлять на телевізійні або мобільні щогли. На око їх важко відрізнити від звичайного обладнання зв’язку. Експерт додав, що такі передавачі легко знищити. Саме тому Росія свідомо розмістила їх у Білорусі, ховаючи від українських ударів. Принаймні допоки ультиматум Зеленського не поставив цю безпеку під сумнів: він дав Білорусі тиждень, щоб вимкнути та розібрати обладнання. Інакше, за словами президента, Україна виведе станції з ладу самостійно.

Як пише Der Spiegel, ультиматум Зеленського, схоже, вразив самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка — і цього тижня він боявся українських дронів навіть більше, ніж свого союзника Володимира Путіна. Нові українські безпілотники середньої дальності викликають занепокоєння у білоруського режиму, зауважує видання. «Лукашенко усвідомлює свою військову слабкість і намагається використовувати всіляку примирливу риторику», — каже білоруський політолог Артем Шрайбман. З 22 червня ретрансляційні станції у Гомельській та Брестській областях вимкнули, повідомив Зеленський.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще трьох матеріалів.