Король Чарльз III став першим британським монархом, який розкрив свій дохід і податки

Король Великої Британії Чарльз III і принц Вільям розкрили інформацію про податки. За 2024/25 податковий рік король сплатив £12,9 мільйона ($17 мільйонів), а його син — £7,76 мільйона ($10,24 мільйона).

Про це пише Bloomberg.

Букінгемський палац не оприлюднив ставку податку, яку сплачує король. Фінансові звіти герцогства Ланкастерського (це головне джерело особистого доходу короля Британії) свідчать, що монарх отримав £26,5 мільйона ($34,99 мільйона) дивідендів у 2024–2025 роках. Принц Вільям у звіті зазначив, що «сплачує найвищу ставку податку на доходи та приріст капіталу з усіх своїх особистих доходів».

Порівняно з минулим роком, податки короля Британії зросли: у 2023/24 році він сплатив £11,7 мільйона ($15,45 мільйона). Водночас сума податків принца Вільяма зменшилася — з £8,34 млн ($11,01 мільйона) до £7,76 мільйона ($10,24 мільйона).

Звідки в короля гроші

Активи короля охоплюють усе — від замків до русел річок, що робить його одним із найбагатших людей у світі. Водночас статки монарха мають надзвичайно складну структуру, оскільки регулюються давніми угодами, які суттєво відрізняються від правил, що застосовуються до більшості інших заможних родин.

Для виконання своїх офіційних обовʼязків британська королівська родина фінансується за рахунок Суверенного гранту — щорічної фіксованої виплати, яка ґрунтується на угоді між монархом і урядом Великої Британії, укладеній у 1760 році. Зазвичай її обсяг становить до чверті прибутку від Власності Корони — державного майнового фонду, до активів якого, зокрема, входить Ріджент-стріт, одна з найпопулярніших торговельних вулиць Лондону з магазинами люксових брендів і знаменитим магазином іграшок Hamleys.

Згідно із заявою Мінфіну Великої Британії, наступного року цей неоподатковуваний грант скоротиться до £99,9 мільйона (близько $137 мільйонів) порівняно зі £137,9 мільйона (близько $189 мільйонів) цього року. Це повʼязано із завершенням десятирічної реконструкції Букінгемського палацу, а також відображає прогноз щодо майбутніх доходів Власності Корони.

Дохід британському монарху також дає герцогство Ланкастерське, якому належать понад 40 тисяч акрів землі в Англії та Уельсі. Ці кошти використовують, щоб фінансувати діяльність монарха та інших членів британської королівської родини. Герцогство є особистим володінням чинного монарха з 1399 року.

Водночас Герцогство Корнуольське, яке охоплює близько 130 тисяч акрів землі переважно на південному заході Англії, забезпечує аналогічне фінансування принца Уельського та його родини.

Чарльз раніше розкривав свої податкові платежі, коли ще був принцом Уельським. Його покійна мати королева Єлизавета II добровільно почала сплачувати податок на прибуток і приріст капіталу у 1992 році, після пожежі у Віндзорському замку. Однак жоден британський монарх сучасної епохи досі не розкривав своїх особистих податкових рахунків.

Автор: Христина Піцуряк