Apple видалила «ВКонтакте» та інші російські застосунки зі свого магазину

З App Store зникли «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru та ще низка російських застосунків.

Першими увагу на це звернули російські медіа, «Бабель» підтвердив цю інформацію.

Також зникли застосунки «Дзен», VK Video, «VK Месенджер», VK Music і «VK Знайомства». Усі вони належать російському холдингу VK.

В Apple поки офіційно не коментували рішення прибрати їх з магазину. На ситуацію відреагувало російське Мінцифри: там кажуть про «політично вмотивоване рішення» та «прояв недоброчесної конкуренції».

На початку червня з App Store таким самим чином зник месенджер «Макс», який в РФ позиціонують як «національний месенджер». У Apple тоді заявили, що «Макс» видалили з App Store «відповідно до правил дотримання санкцій».