ФІФА вперше з 2022 року допустила збірну Росії до юнацького чемпіонату світу

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) допустила до участі у новоствореному юнацькому чемпіонаті світу U-15 із футболу представників усіх членів своєї організації.

Про це йдеться у заяві пресслужби федерації.

У повідомленні окремо не згадується Росія. Але агентство dpa пише, що формулювання про участь усіх членів ФІФА також стосується і Росії та Білорусі.

Чемпіонат світу для юнаків та дівчат до 15 років відбудеться в Азербайджані з 22 по 31 жовтня 2026 року.

Це буде перший з 2022 року міжнародний турнір під егідою ФІФА, в якому візьме участь російська збірна.