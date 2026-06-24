Euractiv: Перший транш європейського кредиту для України піде в бюджет. Планувалося, що його направлять на дрони

Перший транш (€3,2 мільярда) з кредиту Європейського Союзу для України на €90 мільярдів спрямують на бюджетну підтримку. Планувалося, що це буде €5,9 мільярда для виробництва дронів.

Про це пише Euractiv з посиланням на трьох європейських посадовців.

Очікується, що перший транш виділять під час конференції з відновлення України, яка пройде 25—26 червня в Гданську. Ця сума — частина €30 мільярдів, що передбачені для макрофінансової допомоги на 2026—2027 роки.

Джерела розповіли, що Єврокомісія оголосить про другий транш для оборонних потреб Києва пізніше в червні.

Раніше в Єврокомісії заявляли, що перший внесок на €5,9 мільярда планували виділити, щоб дозволити закупити дрони з компонентами, виготовленими поза межами блоку або в Україні. Двоє співрозмовників видання уточнили: плани змінили через технічні причини, адже ЄС треба гарантувати належний моніторинг використання коштів.

Із €45 мільярдів європейського кредиту на 2026—2027 роки €8,35 мільярда виділять на програму Ukrainian Facility, €8,35 мільярда — на програму макрофінансової допомоги Україні і €28,35 мільярда — на підтримку оборонно-промислового потенціалу України. Також Комісія дозволила Україні закупати на ці гроші дрони та компоненти для них за межами ЄС, якщо вони потрібні терміново і не мають аналогів у Європі. Кредит погашатимуть за рахунок доходів від заморожених російських активів у європейських банках.

Авторка: Христина Піцуряк