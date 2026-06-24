«Медуза»: Російські силовики переконують Путіна перенести вибори до Держдуми. Ця ідея стала популярнішою після атак України по Москві

Російські силовики хочуть переконати Володимира Путіна перенести вибори до Державної думи. Цю ідею просувають керівники ФСБ та голова Росгвардії Віктор Золотов — давній друг і колишній охоронець Путіна.

Про це пише «Медуза» з посиланням на джерела.

За словами одного зі співрозмовників, розмови про перенесення, а фактично — про скасування виборів у найближчій перспективі, почалися ще навесні 2026 року. Причин для цього кілька: проблеми з бюджетом, ріст цін, скорочення витрат і звільнення на підприємствах.

На початку повномасштабної війни силовики вже пропонували Путіну скасувати губернаторські вибори. Про це тоді писали і «Медуза», і лояльний до влади «Коммерсантъ». Однак керівник політичного блоку Адміністрації президента Сергій Кирієнко переконав Путіна цього не робити.

Джерело «Медузи» в адміністрації Путіна уточнює, що наразі розмови про перенесення виборів залишаються лише розмовами.

Головні аргументи силовиків — погіршення економічної ситуації та падіння рейтингів партії «Єдина Росія». Як зазначає «Медуза», у демократичній системі рейтинг у 35% вважався б досить високим, але для «Єдиної Росії» традиційно ставиться завдання наблизитися до 50% голосів. В умовах економічних труднощів, проблем із бензином і втоми суспільства від війни це стає дедалі складніше.

За даними джерел «Медузи», силовикам опонують заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв, політичний блок Адміністрації президента на чолі з Кирієнком та інформаційний блок, який очолює Олексій Громов.

«Для Громова і особливо для Кирієнка федеральні вибори — це момент істини, коли потрібно показати, навіщо ти взагалі потрібен», — пояснює політтехнолог, який працює з політичним блоком.

Для Медведєва ж вибори можуть стати шансом отримати посаду спікера Держдуми. За словами співрозмовника, колишній президент РФ хоче очолити список «Єдиної Росії», чого йому не вдалося зробити під час попередньої кампанії.

За словами джерела, близького до Адміністрації президента, сам Путін також підтримує проведення виборів.

Політтехнолог, який працює з адміністрацією Путіна, називає проведення виборів у визначені строки символічним питанням. Схожої думки дотримується і співрозмовник «Медузи» в апараті Держдуми. Водночас він зазначає, що в російських владних структурах панує атмосфера невизначеності.

Вибори до Держдуми мають відбутися 18—20 вересня. Ці дати вже офіційно оголосив Центрвиборчком РФ. Джерело, близьке до адміністрації Путіна, називає вибори «базовим сценарієм» і наголошує: після офіційного призначення дати скасувати чи перенести вибори вже значно складніше.

Водночас, за його словами, після атак українських безпілотників на Москву розмов про можливе перенесення або скасування виборів стало «значно більше». Це підтверджує й політтехнолог, близький до політичного блоку Адміністрації президента.