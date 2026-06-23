«Україна не може дозволити собі розірвати стосунки з Польщею». Світові медіа про російсько-українську війну 23 червня

Суперечка між Києвом і Варшавою є нерозсудливою і грає на руку внутрішнім інтересам обох сторін — от тільки Польща, на відміну від України, не воює, пише оглядач Bloomberg Марк Чемпіон. За його словами, Київ має ще багато зробити, щоб визнати та виправити ситуацію, повʼязану з Волинською трагедію. Але набагато важливіше за історичне минуле те, що Україна не може дозволити собі ворогувати із сучасною Польщею. Адже саме вона забезпечує Київ єдиним надійним і достатнім транзитним маршрутом для зброї, товарів і людей. Чемпіон називає премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска єдиним дорослим у цій кризі, адже той прямо вказує: єдиним переможцем тут стане Путін. Іронія, за словами оглядача, полягає в тому, що Росія є ворогом, якого обидві країни бояться найбільше, — як сьогодні, так і впродовж століть. Москва, спочатку як центр Російської імперії, а згодом і Радянського Союзу, шматувала Польщу та поглинала Україну. Саме тому Варшава так палко підтримала Київ на початку війни, а очолив цей рух попередник Навроцького на посаді президента Анджей Дуда. Саме він колись і вручив медалі українцям.

Навроцький цинічно перетворив тему УПА на зброю, пише Чемпіон. Так він намагається розпалити етнонаціоналістичні суперечки, щоб мобілізувати виборців партії «Право і справедливість» напередодні парламентських виборів наступного року та виставити проєвропейського Туска непатріотом. Зеленський, якого, можливо, засліпили останні приємні новини з фронту, також має власного націоналістичного звіра, якого мусить годувати, а тому легко потрапив у цю пастку. Країни, що воюють, зазвичай схиляються до шовінізму, а також міфологізують чи відбілюють власну історію. Така реакція цілком природна, хоч і прикра, вважає Чемпіон. Однак Україна не може дозволити собі жестів, які так очевидно відштовхнуть важливого союзника — і Зеленський мусить зробити все можливе, щоб загасити цю суперечку.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще матеріалу про те, як Олександр Лукашенко намагається маневрувати, щоб не втягнути Білорусь у війну проти України після ультиматуму Володимира Зеленського, та ще трьох статей.