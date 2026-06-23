FT: Трампа надзвичайно вразили далекобійні удари України, і він погодився посилити санкції проти РФ

Під час саміту G7 минулого тижня gрезидента США Дональда Трампа надзвичайно вразили далекобійні удари України по Росії. Він також погодився посилити санкції проти російського енергетичного сектору.

Про це пише Financial Times з посиланням на два джерела.

Удари, які 16 і 18 червня були спрямовані проти Московського нафтопереробного заводу, підтримують американські розвіддані. Західні союзники закликають Вашингтон продовжувати надавати.

Ще у березні американська розвідка вважала, що Росія має перевагу у війні. Проте останнім часом європейські дипломати помітили, що позиція офіційних осіб США, схоже, змінилася, і вони більше не вважають, що Москва перемагає у війні.

Українські високопосадовці повідомили FT, що бачать ознаки того, що Трамп схиляється до сильнішої підтримки Києва і може бути більш готовим тиснути на Росію, аби вона припинила війну. Проте вони залишаються скептичними щодо послідовності американського президента: він і раніше давав Україні обіцянки, яких не виконував.

Проте українські чиновники висловили обережний оптимізм після зустрічей між президентом Володимиром Зеленським, Трампом та іншими лідерами — ті досягнули прогресу щодо ракет-перехоплювачів до систем Patriot та передачі ліцензій на виробництво західного озброєння. Один український чиновник заявив, що все залежатиме від подальших переговорів між секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим та американськими посадовцями, що мають узгодити деталі.