У Празі тисячі людей вийшли на протест через плани уряду змінити джерело фінансування суспільних медіа

Учора, 21 червня, у Празі тисячі людей вийшли на акцію на підтримку суспільних мовників Czech Television та Czech Radio. Протестувальники виступили проти планів уряду змінити систему фінансування державних медіа.

Про це пише Reuters.

За оцінкою агентства CTK, у марші взяли участь тисячі людей. Вони пройшли вулицями Праги до будівлі Czech Television з плакатами «Руки геть від суспільних медіа».

Усе тому, що минулого тижня уряд Чехії на чолі з премʼєром Андреєм Бабішем погодився скасувати ліцензійні збори, які є основним джерелом фінансування суспільних медіа. Натомість їх пропонують фінансувати з державного бюджету.

Влада пояснює рішення тим, що більшість громадян не хоче сплачувати обовʼязкові внески. Однак противники реформи вважають, що така модель зробить медіа більш залежними від політиків.

За даними Reuters, запропоновані зміни фактично повернуть фінансування суспільних мовників до рівня 2008—2024 років, що означатиме скорочення бюджету приблизно на 15%.

Генеральний директор Czech Television цього тижня попередив, що через брак коштів компанія може скоротити від 300 до 500 співробітників із майже 2 900 працівників.

Уряд заперечує, що реформа загрожує незалежності суспільних медіа, хоча останніми роками неодноразово критикував як державні, так і приватні медіа, які вважає упередженими.