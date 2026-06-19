Politico: Лідери Франції та Німеччини на закритій зустрічі критикували ЄС за спроби вести діалог з Путіним

Лідери Франції та Німеччини Емманюель Макрон та Фрідріх Мерц на закритій зустрічі критикували зусилля президента Європейської Ради Антоніу Кошти налагодити контакт із Кремлем.

Про це пише Politico з посиланням на джерела, знайомі з перебігом зустрічі.

ЄС останніми місяцями обговорює, який звʼязок він повинен мати з Путіним (якщо взагалі повинен), і якщо так, то хто має його очолювати. Терміновість цього питання зросла після того, як президент США Дональд Трамп уклав попередню мирну угоду з Іраном і на саміті G7 у Франції на початку цього тижня дав зрозуміти, що він знову звертає свою увагу на Україну.

Джерела Politico кажуть, що керівник апарату Кошти Педро Луртіє двічі протягом останніх кількох тижнів звʼязувався з чиновниками в Москві.

Позиція Макрона та Мерца полягає в тому, що зараз не час для розмов з Путіним, і коли цей момент настане, то «Е3» у складі Франції, Німеччини та Великої Британії має взяти на себе ініціативу. Їх підтримали Естонія, Данія, Нідерланди та інші країни.

«Європейський Союз не може взяти на себе роль посередника в цих переговорах. Припущення про необхідність альтернативних каналів або таємних дипломатичних шляхів є помилковими… Історія чітко застерігає від спроб знайти альтернативні рамки для переговорів з диктаторами», — заявила прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал виданню Politico.

Однак інші лідери («величезна кількість», за словами одного чиновника з країни ЄС) зайняли протилежну позицію, заявивши, що це роль ЄС, і підтримали Кошту.

«Перше питання полягає в тому, чи хоче Путін вести переговори. До того часу… ніхто, крім Кошти, не може представляти Європейський Союз. Якщо він [Путін] продемонструє готовність до переговорів, то, на мою думку, нам доведеться знову вирішити, як нам діяти далі», — заявив виданню Politico прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер, коли виходив з переговорів.