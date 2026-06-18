Нацгвардійця, якого підозрюють у катуванні українських полонених у російській колонії, взяли під варту

Нацгвардійця, якого підозрюють у катуванні українських полонених у російській колонії, відправили під варту.

Про це повідомила СБУ.

Спецслужба не вказує його імені, але джерела «Бабеля» в правоохоронних органах наголошують, що мова про Дмитра Матющенка.

За даними слідства, він потрапив у полон до росіян у червні 2022 року та пішов на співпрацю з росіянами. За це його призначили «завгоспом» 2-го поверху бараку № 8 у «Калінінській виправній колонії № 27» у тимчасово окупованій Горлівці на Донеччині.

На цій «посаді» фігурант жорстоко поводився з іншими військовополоненими: тиснув на них, погрожував насильством, а також змушував виконувати важкі фізичні навантаження.

Встановлено, що через його тортури загинув один полонений український військовий, десятки інших отримали травми різного ступеня тяжкості.

У березні 2025 року Матющенка звільнили в межах обміну військовополоненими між Україною та РФ. З того часу правоохоронці зібрали численні свідчення свідків, з якими фігурант перебував у російській тюрмі.

Під час обшуку за місцем фактичного проживання військового знайшли смартфон із доказами його злочинів.

Матющенку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 431 Кримінального кодексу України (насильство або жорстоке поводження з іншими військовополоненими з боку військовополоненого, який є старшим серед них). Його відправили під варту, чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.