У Шервудському лісі помер Великий дуб, у якому ховався Робін Гуд

В англійському Шервудському лісі помер Великий дуб. Це одне з найвідоміших дерев Великої Британії завдяки своєму віку, розмірам і звʼязку з легендою про Робіна Гуда.

Про це повідомила природоохоронна організація Королівське товариство охорони птахів.

За оцінками, цей стародавній дуб дожив до 1 200 років. Його вважають одним із найбільших дубів країни.

Природоохоронці працювали над захистом дерева, яке протягом свого життя приваблювало мільйони відвідувачів, але в останні роки воно почало занепадати. Хоча точну причину загибелі дуба було важко визначити — це поєднання проблем, включаючи роки намагань допомогти дубу та величезну людську діяльність навколо нього.

Королівське товариство охорони птахів

Так, на етапі ранніх зусиль захистити дерево робили опори для деяких його більших гілок. Хоча вони мали на меті допомогти дубу, ймовірно, в подальшому сприяли його загибелі. Посилили проблему наслідки зміни клімату, включаючи нещодавні спеки та посухи.

Легенда свідчить, що Робін Гуд використовував порожнистий стовбур Дуба-майора як своє сховище. Дуб мав багато назв, але «майор» закріпилося за ним після того, як дерево в книзі 1790 року згадав майор Гейман Рук — колишній британський військовий, що жив за кілька кілометрів від Шервудського лісу.

Книга спонукала перші хвилі туризму до лісу та «всесвітньо відомого» дерева. Колись відвідувачі могли залізти в його дупло, але з 1970-х років, коли навколо дерева встановили огорожу, його роздивлялись лише здалеку.

Великий дуб залишиться стояти в лісі як памʼятник людям і дикій природі. Раніше його саджанці висадили по всьому світу.