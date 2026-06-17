Reuters: Росія планує імпортувати паливо морем — намагаються боротися з дефіцитом

Росія в червні планує імпортувати паливо морем — вантаж бензину надійде через один із західних портів. Так один з найбільших у світі експортерів нафти і нафтопродуктів намагається впоратися з дефіцитом бензину після масштабних атак українських дронів на його нафтопереробні заводи. Раніше через дефіцит російський уряд заборонив експорт бензину до кінця липня.

Про це пише Reuters, посилаючись на чотири джерела в галузі.

Одне джерело повідомило, що бензин постачатимуть з Азії. За словами іншого, ще минулого року Росія розглядала можливість імпортувати паливо морем, але зрештою внутрішніх потужностей було достатньо.

Москва також імпортувала паливо з Білорусі та в минулому зверталася по невеликі обсяги до Казахстану. Однак, джерела додали, жодна з країн не має достатніх вільних потужностей, щоб підтримати Росію у разі глибшої кризи поставок.

Одне джерело заявило, що морський імпорт також може бути лише тимчасовим заходом і навряд чи забезпечить значні обсяги через логістичні проблеми та високі ціни.