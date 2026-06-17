Шарій натякає, що Велика Британія передасть Україні уран для ядерної зброї. Насправді «збагачений уран» не значить «військовий»

16 червня уряд Великої Британії оголосив, що британська компанія Urenco наступні два роки постачатиме збагачений уран українському «Енергоатому». Поставки відбуватимуться за угодою на суму £210 мільйонів ($280 мільйонів). Угода фактично продовжує попередню — 2024 року, за якою два роки Urenco постачала уран «Енергоатому».

Після цього кілька телеграм-каналів, зокрема канал засудженого за державну зраду блогера Анатолія Шарія, написали про цю новину з натяком, що уран використають, щоб в Україні створити ядерну зброю.

Насправді, якщо уран збагачений, це не означає, що його можна використовувати для військових цілей.

Коли для ядерного палива видобувають уран, 99,3% видобутого — це ізотоп уран-238, який неможливо використовувати як паливо. Інші 0,7% — це уран-235, який підтримує ланцюгову реакцію і вивільняє великі обсяги енергії. Щоб використати уран для ядерної енергії, як цивільної, так і військової, його необхідно збагатити — тобто підвищити частку корисного урану-235 від загальної маси палива.

До 5% — це низькозбагачений уран. Він складає майже все цивільне ядерне паливо в світі.

— це низькозбагачений уран. Він складає майже все цивільне ядерне паливо в світі. 5%—20% — це високобʼємний нищькозбагачений уран. Його використовують у малих моуддльаних реакторах — технології, що зараз знаходиться на етапі розробки.

Понад 20% — це викозбагачений уран. Його використовують у реакторах атомних суден і деяких дослідникьих проєктах. А для ефективної ядерної зброї потрібно збагатити уран до понад 90%.

Як відомо з сайту Urenco, вона виготовляє уран, збагачений до 3%—5%. Саме він потрібен для цивільних АЕС, які виробляють понад половину української електроенергії. Його ж Urenco постачав Україні і раніше.

У Великої Британії є ядерна зброя, тобто є і збройовий уран. Проте з 1962 року Британія не виготовляє його сама, а покладається на вже наявні запаси та отримує уран зі США.