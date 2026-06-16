Дипломатичний маневр Емманюеля Макрона допоміг Зеленському зустрітися з Трампом поза графіком саміту G7. Світові медіа про війну 16 червня

Cьогодні увага світових медіа прикута до саміту G7 у Франції, де Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Розмова двох лідерів відбулася поза офіційним графіком саміту завдяки дипломатичному маневру президента Франції Емманюеля Макрона. Про це розповідають The Guardian та The Wall Street Journal. Макрон особисто зустрів Зеленського ще на вході до резиденції й пообіцяв спробувати організувати зустріч, хоча й попередив, що це буде непросто. Для цього з’явився ідеальний момент: Трамп запізнився, змусивши інших лідерів G7 чекати, що дало Макрону та Зеленському додатковий час для незапланованих переговорів. Фрідріх Мерц, який чекав з іншими лідерами у головній кімнаті засідання, щонайменше один раз перевірив годинник, описує WSJ. У цей час Зеленський намагався переконати Трампа, що Україна більше не програє на полі бою і що США мають виступати не просто посланцем між двома сторонами, а посередником, який підтримує Україну. Він також сказав, що важливо спробувати організувати переговори з Росією до зими, визнавши, що Москва не відреагувала на його пропозицію про участь Путіна в саміті. Розмова тривала близько години. Макрон також запропонував Зеленському залишитися до кінця саміту, щоб максимально використати час, проведений з Трампом та лідерами G7, повідомив WSJ один французький чиновник.

Пізніше Трамп, виступаючи перед журналістами, охарактеризував зустріч із Зеленським як «дуже добру» та сказав, що зустрінеться з ним пізніше. А також заявив, що Росія має підписати мирну угоду, бо сторони вже втратили «величезну кількість людей», пише CNBC. Як зазначає Associated Press, Сполучені Штати можуть незабаром знову запровадити санкції на поставки російської нафти, адже угода про припинення вогню з Іраном дозволить розблокувати Ормузьку протоку. Водночас The New York Times зауважує, що Трамп дав чітко зрозуміти — він усе ще зосереджений на Ірані, а не на Україні. Крім цього, він описав участь США в Україні радше як гуманітарну місію, ніж як спробу захистити союзника, посилаючись на кількість жертв як в Україні, так і в Росії як на причину, чому він хоче завершити війну.

Саме Європа взяла на себе роль локомотива у діалозі з Трампом про Україну, розповідає Bloomberg. Один із представників G7 сказав виданню, що зараз існує спільна думка і в Європі, і в США, що Росія не може перемогти на полі бою.

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