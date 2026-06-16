Суд у Росії засудив двох військовополонених «азовців» за участь у «терористичній спільноті»

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив двох українських військовополонених «азовців».

Про це пише російське опозиційне видання «Медиазона».

Першого військового, 29-річного Дмитра Лебедєва, суд визнав винним за статтями про участь у «терористичній спільноті» та «навчання тероризму» через службу в полку «Азов». Йому призначили 17 років тюрми.

Другого військовополоненого — 45-річного Василя Мухіна — засудили до 20 років колонії суворого режиму. За даними російської прокуратури, він служив в «Азові» з 2015 року і потрапив у полон у травні 2022 року.

За даними «Медиазони», під час слідства Лебедєв спочатку називав себе морським піхотинцем, а до матеріалів справи долучили його військовий квиток, який це підтверджував. Детально російський суд не дослідив військовий квиток через відпустку експерта та перекладача.

Однак перед судовими дебатами він заявив, що документ був підробним і використовувався як прикриття, а сам він служив в окремому спецпідрозділі «Азов» з 2019 року. За його словами, справжні документи згоріли під час боїв у Маріуполі.