«Дональд Трамп зневажає невдах, але цього разу у Володимира Зеленського є карти в руках». Світові медіа про війну 15 червня

Сьогодні десятки світових медіа пишуть про масований російський удар по Україні в ніч проти 15 червня. Associated Press та Reuters акцентують увагу не лише на масштабі атаки, а й на її політичному контексті: росіяни обстріляли Україну після того, як Володимир Зеленський та Володимир Путін окремо поговорили телефоном з президентом США Дональдом Трампом у неділю. Сьогодні також розпочалися офіційні переговори про вступ України до ЄС у Люксембурзі та саміт «Великої сімки» (G7) у Франції, де, як пише Le Monde, європейські союзники намагаються переконати Дональда Трампа активніше підтримувати Україну. Видання зауважує, що Трамп байдужий до Зеленського і часто дратувався через те, що Київ вперто відмовлявся поступатися територіями на Донеччині. Попри це політолог Ян Бреммер із Eurasia Group каже, що зараз Зеленський має найкращий аргумент для Трампа, який зневажає невдах, — Україна перемагає. І демонструє світові значно сильніші карти, ніж вважали Трамп та віцепрезидент США Джей Ді Венс під час їхньої зустрічі у Вашингтоні в лютому минулого року.

Водночас The Guardian публікує репортаж із Києва, де під час масованої російської атаки постраждав, зокрема, Успенський собор Києво-Печерської лаври. Вранці біля комплексу Києво-Печерської лаври група співробітників Служби безпеки України стояла над уламками двох безпілотників «Шахед». Трохи далі посеред вулиці лежав повалений позолочений купол — його збив дрон, який влучив у верхні поверхи «Мистецького арсеналу». «Я чув лише один із двох ударів о 04:55 ранку, — розповів The Guardian молодий священник, який служить армійським капеланом-волонтером. — Вибух був сильним, у нас аж вікно вибило, — додав він, тягнучи шматок мідної покрівлі. — Усе здригалося. Я сам із Бахмуту. Це місце [Лавра] важливе для кожного. Але для росіян немає нічого святого, для них не існує святинь. Вони стверджуватимуть, що тут був військовий об’єкт, тому що у них немає жодних цінностей».

Варта уваги й колонка оглядача Bloomberg Марка Чемпіона, в якій він аналізує нещодавній візит послів країн так званої E3 (Франції, Німеччини та Великої Британії) до Москви. Тоді очільник МЗС Росії Сергій Лавров навіть не зволив їх прийняти, а його заступник натомість прочитав дипломатам лекцію про «деструктивну політику Заходу». Чемпіон пише, що об’єктивно Лавров повністю відрізаний від реальних рішень Кремля стосовно України, і ця місія з передачею українських умов миру та закликом до прямих переговорів була приречена від самого початку. Проте оглядач переконаний, що європейські лідери вчинили правильно і таких візитів потрібно більше. Адже Європа не може бути нейтральним посередником у цій війні, оскільки сама є її учасником — і це єдина річ, щодо якої Кремль має рацію. Якщо Європа прагне бути самостійним геополітичним гравцем у постамериканському світі, вона має сама розв’язати проблему з Росією, пише Чемпіон.

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