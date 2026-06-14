До семи років тюрми за твір Пушкіна. У Франції засудили шістьох грузинів за крадіжки російських книг у бібліотеках Європи

Французький суд виніс вирок шістьом громадянам Грузії (пʼятьом чоловікам та одній жінці), які викрадали рідкісні книги російських класиків XIX століття з престижних бібліотек Парижу та Ліону. Вони отримали покарання від 18 місяців умовного терміну до семи років увʼязнення.

Про це повідомляє Euronews.

Серед викрадених книг — перше видання «Бориса Годунова» Олександра Пушкіна 1825 року та книги Михайла Лермонтова.

За даними слідства, зловмисники приходили до бібліотек нібито для роботи з рідкісними виданнями, фотографували та вимірювали їх, а потім непомітно підміняли підробками. Лише Національній бібліотеці Франції це завдало збитків на €770 тисяч.

Прокуратура назвала справу «справжнім викраденням скарбів» і «масштабною організованою операцією, спланованою і здійсненою з ретельністю та цинізмом».

Найсуворіше покарання отримав 50-річний Міхеїл З. — сім років ув’язнення та довічна заборона на в’їзд до Франції. Ще одного фігуранта, Беку Т., засудили до чотирьох років позбавлення волі. Обидва раніше вже були засуджені за аналогічні злочини в країнах Балтії.

Двох підсудних судили заочно — їх уже заарештували в Грузії, яка не видає своїх громадян.

Ця справа є частиною хвилі крадіжок у бібліотеках по всій Європі, яка розпочалася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році і зачепила також Німеччину, Швейцарію та Чехію. Слідчі повʼязують їх з організованою мережею, яка може мати звʼязки з Москвою. Для розслідування Європол та Євроюст навіть створили міжнародну слідчу групу.

Французькі правоохоронці не виключають, що метою цих крадіжок було повернення до Росії її культурної спадщини. Підставою для таких підозр стала поява у 2024 році на російському аукціоні рідкісного видання поеми Пушкіна «Кавказький бранець», яке збігалося з примірником, викраденим із Національної бібліотеки Франції.

Попри вирок суду, жодну з викрадених книг досі не вдалося повернути. Водночас у Національній бібліотеці Франції заявили, що не втрачають надії відшукати зниклі раритети.