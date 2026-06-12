Україна ввела санкції проти росіян, серед яких суддя, причетний до ув’язнення української журналістки Вікторії Рощиної

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 493/2026 про санкції проти російських пропагандистів і суддів, один з яких причетний до ув’язнення української журналістки Вікторії Рощиної.

Про це йдеться на сайті ОП.

До пакета санкцій увійшли 29 фізичних і 17 юридичних осіб. Серед них — судді, які причетні до переслідувань українців на території РФ та Криму, а також до заочного засудження українських активістів, журналістів і політиків.

Під санкції потрапив московський суддя Тимур Вахрамєєв, що посприяв повній ізоляції Рощиної, яку закатували в полоні. Ще під обмеженням — суддя Віталій Бєлицький, який ухвалив заочний вирок експертці Інституту масової інформації Ірині Земляній

Також у списку російські пропагандистські медіа та їхні керівники, зокрема «Газета.Ру», «Лента.Ру», «Утро.Ру», «Татмедиа», «ФедералПресс» та Спілка журналістів Росії. Зокрема під обмеженнями — головна редакторка інтернет-журналу Global.City Надія Плотникова, директорка «Татмедиа» Алсу Ісмагілова, головна редакторка «Утро.Ру» Юлія Ложечко, керівник інформагентства «Татар-информ» Рінат Білалов, редакторка «РИА ФедералПресс» Наталія Оксак та фотожурналіст і автор виставки «Крим. Новоросія. Росія» Сергій Винявський.