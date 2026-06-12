Американський підприємець Ілон Маск став першим у світі доларовим трильйонером.

Про це свідчать розрахунки Reuters та Forbes.

Донедавна статки підприємця оцінювали приблизно в $780 млрд. Однак нещодавно його компанія SpaceX вийшла на IPO — тобто вперше розмістила свої акції на фондовій біржі.

В результаті IPO компанія продала інвесторам 555,56 мільйона акцій по $135 та залучила рекордні $75 млрд. Завдяки цьому ринкова капіталізація SpaceX сягнула позначки $1,77 трлн, що є рекордом для первинного розміщення акцій.

Попит на акції суттєво перевищив пропозицію. За даними джерел FT, книга заявок була перепідписана більш ніж утричі. Серед інвесторів — великі керуючі компанії, суверенні фонди країн Перської затоки, хедж-фонди та роздрібні інвестори.

Заявки від приватних інвесторів перевищили $100 млрд. У результаті вони отримають від 20 до 25 відсотків акцій, проданих під час IPO. Водночас частину великих інституційних інвесторів скоротили в алокації через надмірний попит.

Серед найбільших покупців — суверенні фонди Саудівської Аравії, Катару та Кувейту, які отримають акції на суму понад $1 млрд. Найбільша у світі керуюча компанія BlackRock подала заявку більш ніж на $5 мільярдів.

Цей продаж побив попередній рекорд найбільшого в історії первинного розміщення акцій, встановлений саудівським державним нафтовим гігантом Saudi Aramco, який у грудні 2019 року залучив на біржі в Ер-Ріяді $25,6 млрд, а його ринкова вартість становила $1,71 трлн. З урахуванням інфляції Aramco залучила $33,2 млрд, а її ринкова вартість становила $2,21 трильйона.

Оцінка вартості SpaceX у $1,77 трлн, розрахована на основі 13,08 млрд акцій в обігу, може зрости ще більше, якщо андеррайтери скористаються своїм правом на продаж додаткових акцій — таке рішення зазвичай ухвалюють протягом 30 днів після розміщення. Раніше агентство Reuters повідомляло, що SpaceX прагнула досягти оцінки вартості в $1,75 трильйона.

Завдяки випуску акцій на біржу цінні папери SpaceX на руках у Маска, за оцінками, тепер коштують $866 млрд. Разом з рештою його активів статки Маски сягнули $1,1 трильйона.