Генштаб: Армія РФ за добу на фронті втратила понад 1 300 військових і шість танків

Російська армія втратила на війні проти України за останню добу 1 310 військових та сотні одиниць техніки.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Зокрема, росіяни втратили шість танків, десять бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, девʼять наземних робототехнічних комплексів, 2 120 БпЛА, 326 одиниць автомобільної техніки та десять — спеціальної.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 4 лютого 2026 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 55 тисяч українських військових. Також існує велика кількість людей, яких вважають зниклими безвісти.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого 2026 року Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на початок травня 2026 року BBC і російське медіа «Медіазона» зібрали імена 216 205 загиблих російських військових. При цьому підтверджені втрати лише двох російських регіонів із найбільшою кількістю загиблих військових — Башкортостану та Татарстану — тепер у сумі перевищують усі радянські втрати під час 10-річної війни в Афганістані.

А керівниця британської розвідувальної служби GCHQ Енн Кіст-Батлер 27 травня повідомила, що на війні в Україні загинули майже 500 000 російських військових.