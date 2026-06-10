Німеччина пропонує віддати Україні всі кошти, що залишились на рахунку Європейського фонду миру. Польща ж хоче боротися за кожен євро

Німеччина пропонує, щоб €6,6 мільярда з Європейського фонду миру, які розблокувала Угорщина, передали Україні. Польща ж має намір боротися за кожен євро й отримати приблизно €450 мільйонів відшкодування за зброю, яку передали Україні.

Про це заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик розповів в ефірі радіо RMF FM. Його слова передає RMF 24.

Усі країни витратили €43 мільярди в рамках фонду, з них теоретично Брюссель має відшкодувати €13,5 мільярда. Однак цих грошей у скарбниці немає, є лише €6,6 мільярда. Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас запропонувала розподілити ці гроші наступним чином:

10% пропорційно відилити на відшкодування закупівель зброї;

решту 90% виділити на підтримку навчальної місії українського війська та закупівлі озброєння для України.

Польща відхиляє цей план, обґрунтовуючи це необхідністю витрачатись на власну армію. Варшава звинувачує Брюссель у спробі «змінити правила гри в середині гри». Польщу підтримує Словаччина.

Тим часом Німеччина, яка робить найбільший внесок до Європейського фонду миру, вважає, що розблоковані кошти слід перерахувати Україні, а не повертати до національних бюджетів. Заступник міністра оборони країни Себастьян Гартманн на зустрічі міністрів оборони ЄС у Нікосії звернувся з проханням, щоб усі кошти, що залишаються на рахунках фонду, виділили Україні.

Скандинавські країни займають позицію, подібну до Німеччини. Франція більше дотримується позиції Каллас, оскільки обсяг французької допомоги в рамках фонду був невеликим, а отже, сума очікуваного відшкодування теж не буде великою. Єдина умова Франції — обладнання, куплене на ці гроші, має бути європейським.