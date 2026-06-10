Союзники України стурбовані зальотами дронів у свій простір, але не звинувачують Київ. Світові медіа про війну 9 червня

Україна запускає рої дронів, щоб бити по російських об’єктах, але деякі з них збиваються з курсу — і залітають у Литву, Латвію, Естонію, Фінляндію та Румунію. Про реакцію литовських чиновників і місцевих мешканців на подібні інциденти розповідає The New York Times. Нещодавно у Вільнюсі людям увперше за весь час великої війни Росії проти України прийшло сповіщення на телефон про тривогу. «Дрон з’явився як блискавка серед ясного неба», — розповідає керівник литовського Департаменту пожежної безпеки та порятунку Ренатас Пожела. Він у координації з військовими попереджає населення про ймовірні атаки. «Дехто вважає, що нам треба припинити допомагати Україні, але це просто російська пропаганда. Я думаю, що ми маємо збільшити підтримку», — каже Пожела.

Контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері сподівається, що Україна зможе отримати дозвіл на проліт від країн, через повітряний простір яких проходить найкоротший шлях до російських цілей. Балтійські уряди на це не погодилися. Проте Монтгомері каже: «Зрештою, коли треба діяти, щоб захистити національну безпеку, ви просто берете і робите». Видання пише, що Росія користується такими випадками, аби зобразити Україну безрозсудною і посварити її із союзниками. Але радник президента Литви з національної безпеки Дейвідас Матульоніс називає це «повною нісенітницею» і спробою Росії заробити пропагандистські очки. Він додав, що Литва не звинувачує Україну і попросила її «бути обережнішою», коли вона відправляє дрони на північ до російських цілей.

Водночас заступник голови комітету з питань національної безпеки та оборони литовського парламенту Лаурінас Кащюнас каже, що нещодавня тривога стала корисною «шоковою терапією». Він розповів, що депутати парламенту спустилися в укриття у своїй будівлі без жодної паніки. Щоправда, дехто використав цей привід, щоб покурити, і сховався у спеціальній зоні поруч з укриттям. Однак деякі школи та дитячі садки неправильно зрозуміли сигнал і вивели дітей на відкриті спортивні майданчики. Державний мобільний додаток із картою сховищ зламався, а двері до багатьох зазначених там укриттів були зачинені.

А от у початковій школі на півночі Вільнюсу підземну балетну студію і спортзал у підвалі заздалегідь забезпечили водою, їжею та медичними аптечками, пише NYT. Директорка Лігіта Вісоцкєне розповіла виданню, що коли залунала тривога, деякі з 800 учнів розплакалися, поки вчителі вели їх до підвалу. Інші, за її словами, «раділи та жартували». Директорка й надалі палко підтримує Україну. Вона вивісила український прапор біля входу до школи на знак солідарності. Жінка каже, що не знає і не зважає на те, чи саме українці запустили дрон, через який у Вільнюсі увімкнули тривогу.

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