Європейські лідери готові взяти на себе провідну роль у переговорах з Росією про припинення вогню. Світові медіа про війну 8 червня

Cьогодні світові медіа активно обговорюють зустріч Володимира Зеленського в Лондоні з лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції (формат E3), які можуть стати новими посередниками в переговорах з Росією. Як пише The New York Times, попереднє посередництво США зайшло в глухий кут: Вашингтон переключився на війну з Іраном, а Москва висувала неприйнятні для Києва територіальні вимоги. Раніше Європа мовчки поступалася лідерством США, проте цього року ситуація змінилася — невдачі Москви на полі бою, а також успішні українські удари по російському тилу й нафтових активах відкрили нове вікно для дипломатії. Європейські лідери готові взяти на себе провідну роль у переговорах, але все одно планують діяти в тісному контакті з Вашингтоном, розповідає Politico, посилаючись на речника канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Наступні обговорення спільного підходу відбудуться на саміті G7 в Евіан-ле-Бені (Франція) та на засіданні Європейської ради в Брюсселі.

Водночас активізація формату E3 виявила розбіжності всередині самої Європи. Головний редактор польського мовника TVP World Міхал Бронятовський заявив, що Польщу — одного з найважливіших логістичних та політичних партнерів України — повністю проігнорували на цій зустрічі. Він повʼязує цю проблему частково із суперечками між президентом Польщі Каролем Навроцьким та прем’єр-міністром Дональдом Туском, які, за його словами, змушують союзників сумніватися в зовнішньополітичній лінії Варшави.

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