Медіа: Франція та Німеччина відмовились від ідеї створити спільний європейський винищувач. Не змогли домовитись

Франція і Німеччини відмовились від ідеї спільно створити новий європейський винищувач. Президент Емманюель Макрон і канцлер Фріддріх Мерц дійшли висновку, що залучені команії не знайшли спільної думки в питаннях проєкту.

Про це повідомляє Agence France-Presse та Reuters з посиланням на джерела серед німецьких чиновників.

У 2017 році тодішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель запустила програму «Майбутня бойова повітряна система», щоб побутувувати винищувач шостого покоління, який замінив би французькі винищувачі Rafale та єврпейські Eurofighter приблизно до 2040 року.

Але проєкт вартістю €100 мільярдів супроводжують розбіжності між компаніями-учасниками – французькою Dassault Aviation та європейською аерокосмічною групою Airbus, що представляє інтереси Німеччини та Іспанії. Вони сперечаються через лідерство та контроль над програмою розробки.

Dassault наполягала на тому, щоб бути провідною компанією в розробці літака, аби захистити свою інтелектуальну власність. Airbus же наполягав на більш рівноправному партнерстві, яке передбачало б значний трансфер технологій. Також було відомо, що Париж і Берлін сперечаються щодо типу літака: Франція прагне єдиної європейської моделі, тоді як Німеччина заявляє, що в неї інші потреби, оскільки французькі літаки повинні вміти нести ядерну зброю та сідати на авіаносці.

Програма включає реактивний винищувач, який є центром суперечки, а також безпілотники та створення для них «бойового інтернету». Джерела Reuters повідомили, що розробка двох останніх елементів може продовжитися.