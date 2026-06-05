«Україна може стати великою перемогою для Трампа». Світові медіа про російсько-українську війну 5 червня

Україна може дати Дональду Трампу велику перемогу, якщо він правильно використає слабкість Володимира Путіна і змусить Росію припинити війну, пише оглядач The Washington Post Фарід Закарія. Громадська підтримка Дональда Трампа в США впала, зокрема через війну, яку він розвʼязав проти Ірану. Але Трамп має чудову можливість змінити це й укласти історичну угоду, вважає оглядач. Тим паче, що російська армія зараз зазнає величезних втрат і вже не може швидко їх компенсувати, європейська фінансова допомога успішно компенсує паузу з боку США, а українські дрони ефективно бʼють вглиб Росії.

Закарія пропонує Трампу використати інструменти, яких не мають європейські лідери, ― пригрозити Кремлю відновленням масштабної американської військової підтримки Києва, посилити санкції проти російського нафтового флоту та прискорити продаж зброї союзникам по НАТО. Одразу після цього Трамп має запропонувати Путіну мирну угоду як рішення. Проросійський ухил Трампа, як не парадоксально, добре позиціонує його для цієї ролі, зазначає оглядач. Якщо угода буде серйозною — українці та європейці теж погодяться на неї. Україні доведеться поступитися територією, але її нові кордони мають бути надійно захищені. Тому потрібні реальні гарантії безпеки, які міцно закріплять роль України на Заході, підсумовує Фарід Закарія.

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