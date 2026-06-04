У Путіна з’явився новий привід для хвилювання — зміна влади в Чечні. Світові медіа про російсько-українську війну 4 червня

«Країни Перської затоки та Україна потребують одне одного» — під таким заголовком вийшла колонка американського аналітика Білала Сааба для Financial Times. Він пише, що наступного року Дональд Трамп, імовірно, викреслить безпекову допомогу Україні з оборонного бюджету США. Як альтернативу цій допомозі Сааб пропонує взаємовигідну угоду країнам Перської затоки та Україні. Ідея в тому, що ОАЕ, Саудівська Аравія і Катар можуть дати гроші Україні, а Україна натомість навчить їх захищатися від іранських дронів. Нещодавно Володимир Зеленський вже уклав угоди про протиповітряну оборону з країнами Близького Сходу. Але автор вважає, що країнам Перської затоки потрібно заснувати спеціальний регіональний фонд для фінансування України. Залучити українських спеціалістів, щоб ті не просто привезли техніку, а навчили місцевих: як створювати, інтегрувати та підтримувати системи протидії дронам безпосередньо на місці.

Проблеми Володимира Путіна накопичуються: замість «швидкої зміни режиму» війна в Україні затягнулася і перейшла на територію самої Росії, економіка виснажена, а Китай не дає Путіну безмежної підтримки. Найгірше, що може статися найближчим часом, — це вибухова криза в Чечні, розповідає Foreign Policy. Лідеру Чечні Рамзану Кадирову 49 років, і він серйозно (найімовірніше, невиліковно) хворий. Він може піти з життя будь-якої миті. Головна проблема — у нього немає дорослого наступника. Його улюбленому сину Адаму лише 18 років, він занадто молодий, щоб утримати владу. Навіть якщо Путін призначить Адама формальним лідером під наглядом Москви, це навряд чи спрацює, зазначає видання.

За 22 роки жорстокого правління Кадиров нажив собі безліч ворогів. У Чечні діє культура кровної помсти та кланової ворожнечі. Чимало його конкурентів втекли за кордон і просто чекають його смерті, щоб повернутися і помститися. Крім того, Кремль повністю утримує Чечню, виділяючи їй $3,8 мільярда на рік (це 92% усього бюджету республіки), йдеться в статті. За ці гроші Кадиров створив власну армію з 33 000 бійців, які лояльні виключно до нього. Що робитимуть ці силовики після його смерті — велике питання, пише FP. У війні в Україні чеченці воюють з обох сторін. Київ ще у 2022 році визнав незалежність Ічкерії (Чечні) і зараз активно підтримує чеченську опозицію. Україна розуміє: якщо в Чечні спалахне новий конфлікт, це максимально виснажить ресурси Росії. У Кремлі немає ілюзій, що зміна влади в Чечні пройде гладко. Російські експерти з Кавказу вже панічно розробляють плани на випадок надзвичайних ситуацій, адже ризик масштабного вибуху всередині самої Росії зростає щодня, підсумовує видання.

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