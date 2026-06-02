В iPhone зʼявиться нова функція, яка автоматично розділятиме рахунки за одним фото чека

Компанія Apple готує нову функцію у новій операційній системі iPhone, яка дозволить автоматично розподіляти рахунки між людьми після спільних вечер чи інших заходів.

Про це пише Bloomberg.

За фотографією чека система сама розпізнає покупки, дозволить призначити окремі позиції різним людям та сформує запити на оплату. При цьому сервіс враховуватиме не лише вартість товарів, а й податки та чайові.

Функція працюватиме за допомогою додатків Messages і Wallet, а підтверджувати платежі можна буде навіть з годинника Apple Watch. Також опція буде інтегрована з сервісом Apple Cash для переказу коштів між користувачами.

Новий інструмент в iPhone може стати серйозним конкурентом популярним застосункам для розподілу витрат, таким як Splitwise, а також сервісам PayPal і Cash App.

Очікується, що нову функцію представлять уже наступного тижня на конференції Apple Worldwide Developers Conference, а згодом вона стане частиною оновленої версії iOS 27.

Крім того, Apple працює над іще одним оновленням Wallet — користувачі зможуть самостійно створювати цифрові перепустки на заходи, у тренажерні зали та для інших цілей.