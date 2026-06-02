Викрали понад 100 млн грн, а споруди недобудовані. На Закарпатті викрили розкрадання коштів з держбюджету на будівництві захисту енергетики

Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему привласнення 104 мільйонів гривень під час будівництва захисної споруди для електропідстанції.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, у 2024 році тодішній голова обласної Служби відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття підписав акти виконаних робіт на зведення захисту для енергооб’єкта від російських атак. Загальна вартість проєкту становила 5,1 мільярда гривень.

Щоб привласнити частину цих грошей, посадовець погодив закупівлю підрядником будматеріалів за штучно завищеною вартістю. Одержану «різницю» ділки вивели у тінь через підконтрольні фірми і розподілили між всіма учасниками оборудки. А захисні споруди так і залишилися недобудованими.

Під час обшуків за місцями проживання і колишньої роботи ексчиновника знайшли документацію та комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.

Фігуранту оголосили підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах. Усіх причетних до схеми встановлюють.