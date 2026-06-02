НАБУ і САП викрили нову корупційну схему в «Енергоатомі» — підозрюють розкрадання 170 млн грн

НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему в «Енергоатомі» на будівництві електростанції в Миколаївській області.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Серед підозрюваних:

організатор схеми — фактичний власник низки компаній;

екскерівник відділу відокремленого підрозділу «Атомпроєктінжиніринг», який входить до «Енергоатому».

За даними слідства, компанія організатора схеми добудовувала Ташлицьку гідроакумулювальну електростанцію. Попри зриви строків і навіть процедуру банкрутства, з нею постійно підписували додаткові угоди — змінювали обсяги робіт і терміни.

У межах понад 70 таких угод закупили обладнання на більше ніж 305 мільйонів гривень. Його провели через іноземну фірму, що дозволило завищити вартість майже на 170 мільйонів гривень.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Організатора схеми затримали. Йому оголосили підозру в розтраті майна в особливо великих розмірах. Покарання — від 7 до 12 років увʼязнення.