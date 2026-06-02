Українські війська атакували НПЗ у Краснодарському краї РФ та підтвердили удар по російському кораблю

Українські війська вночі вдарили по російському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Ідеться про НПЗ «Ільський», там виникла пожежа. Це один з найбільших нафтопереробних заводів на півдні РФ, підприємство забезпечує паливом, зокрема, армію РФ.

У Криму військові поцілили по ЗРГК «Панцир-С1», на Донеччині — по складу БпЛА, у Запорізькій, Херсонській та Бєлгородській областях — по пунктах управління дронами. Також били по позиціях росіян на Донеччині, Дніпропетровщині та Курщині.

Генштаб також уточнив результати попередніх ударів: