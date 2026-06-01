Європа взяла відповідальність за війну в Україні, але досі не має чіткої стратегії. Світові медіа про російсько-українську війну 1 червня

Люди зі зброєю мають більше шансів повалити Путіна, ніж неозброєні цивільні, пише оглядач видання Financial Times Гідеон Рахман. У матеріалі він розповідає про те, що російські військові невдачі часто призводили до радикальних змін політичного курсу в Москві. Так і за провал в Україні російський диктатор ризикує поплатитися владою. Але досягти цього публічними протестами або традиційними політичними методами навряд чи вдасться. Найближчим до втрати Путіним влади від 1999 року Рахман називає заколот «ПВК Вагнера» під керівництвом Євгенія Пригожина у 2023 році. Але він провалився — і відтоді Путін забезпечив собі жорсткий контроль над усіма збройними силами в країні.

Найвірогідніший спосіб позбутися Путіна зараз — розкол усередині російської еліти, вважає оглядач. Для цього знадобиться критична маса людей, які погодяться з тим, що справи йдуть погано і Росія має припинити війну. Лідером має бути хтось на самій вершині нинішньої системи, хто має за собою лояльні війська, припускає Рахман. Але нинішня еліта — це виключно ретельно відібрані лоялісти, бенефіціари війни, які мають на себе тонни компромату як стримуючий фактор. Вони недостатньо спілкуються між собою, щоб організувати змову, і всі вони вже багато років перебувають у західних санкційних списках, каже директор Центру Карнегі з питань Росії та Євразії Олександр Габуєв. За таких обставин рішення залишатися з Путіним усе ще може здаватися їм безпечнішим варіантом.

Європейські уряди досі не мають чіткої стратегії допомоги, яка б виходила за межі простого виживання України, пише The Economist. Значна частина плану Європи все ще тримається на надії: що українська рішучість не зламається, що Дональда Трампа вдасться відвернути від Росії або що Володимира Путіна таки змусять сісти за стіл переговорів. Велика Британія, Франція та Німеччина активно обговорюють потенційні переговори з Росією, що викликає у Польщі та інших країн Східної Європи острах. Вони бояться, що Захід за їхніми спинами знову помириться з Росією і «перезавантажить» відносини. Гіпотетичне припинення вогню вимагатиме від України відмовитися від Донбасу, а спроби підсолодити втрату територій швидким вступом до ЄС у 2027 році — нереальні. Дискусія про вступ є лицемірною з обох сторін, каже один європейський чиновник. Європейці незадоволені повільним темпом реформ у сфері верховенства права в Києві і вважають, що нестримні очікування Володимира Зеленського є безвідповідальними. Крім того, вони побоюються, що виняток для України на вступ до ЄС обурить країни Західних Балкан.

