ЦВК визнала політолога Давидюка обраним нардепом від «Голосу» замість Цабаля, який склав мандат

Центральна виборча комісія визнала політолога Миколу Давидюка обраним народним депутатом України від партії «Голос» замість Володимира Цабаля, який достроково склав мандат.

Про це повідомляє ЦВК.

Рішення ухвалили після того, як до Комісії надійшов документ від Ради про звільнення Володимира Цабаля. Його обрали до парламенту на позачергових виборах 2019 року за списком партії «Голос» у загальнодержавному багатомандатному окрузі.

Після розгляду документів ЦВК визнала обраним наступного кандидата зі списку партії — Миколу Давидюка, який ішов під № 27 у виборчому списку.

Давидюк має подати необхідні документи для реєстрації народним депутатом протягом 20 днів. Після цього ЦВК ухвалить остаточне рішення про його реєстрацію.

Ще у квітні цьогоріч Цабаль написав заяву про те, щоб скласти мандат, але тоді забракло голосів депутатів. Вже 27 травня рішення підтримали 257 голосами за.