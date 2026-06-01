У Польщі повернули автобусний маршрут № 666, який скасували після скарг релігійних груп

У Польщі повернули автобусний маршрут № 666 до курортного міста Гель. Три роки тому його перейменували після скарг релігійних груп, які вважали це число «сатанинським».

Про це пише BBC.

Новий маршрут запустив автобусний перевізник FlixBus. Він сполучатиме Краків і Гель через Варшаву та інші великі польські міста. Раніше маршрут із номером 666 обслуговувала компанія PKS Gdynia.

У 2023 році перевізник змінив номер напрямку на 669 після багаторічних звернень від релігійних активістів. Деякі з них звинувачували компанію в «поширенні сатанізму».

У FlixBus кажуть, що повернули номер 666 навмисно. За словами речника компанії Олександра Каленіка, це частина маркетингової кампанії, покликаної привернути увагу до популярного туристичного напрямку.