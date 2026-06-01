У Японії повернули в дику природу рідкісних чубатих ібісів, які вимерли у країні кілька десятиліть тому

У Японії вперше за кілька десятиліть випустили в дику природу вісім чубатих ібісів — птахів, які зникли у країні ще в минулому столітті.

Церемонія відбулася в місті Хакуї у регіоні Ното — саме там цих птахів востаннє бачили у природному середовищі.

Чубаті ібіси, яких у Японії називають «токі», відомі своїм білим пір’ям із рожево-помаранчевим відтінком на крилах і яскравими червоними плямами біля очей. Колись вони були поширені у Східній Азії, однак у Японії почали вимирати через надмірне полювання та погіршення стану довкілля у 1970-х роках. Останній дикий японський ібіс помер у 2003 році на острові Садо.

Повернути птахів вдалося завдяки багаторічній програмі розведення та підтримці Китаю. Ще у 1999 році пара ібісів, яку Японії передали з Пекіну, дала перше потомство в неволі.

Відтоді популяція поступово відновлюється: після попереднього випуску на Садо у 2008 році там уже мешкають майже 500 ібісів.

Нинішнє повернення птахів у регіон Ното стало для місцевих ще й символом надії — територія досі оговтується після руйнівного землетрусу 2024 року.