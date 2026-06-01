Reuters: Скорочення допомоги США ставить під загрозу розслідування воєнних злочинів Росії в Україні

Скорочення фінансування адміністрацією президента США Дональда Трампа вплинуло на майже половину проєктів в Україні, повʼязаних із розслідуванням воєнних злочинів Росії.

Про це ідеться в матеріалі Reuters.

За даними агентства, у 2025 році адміністрація Трампа урізала десятки мільйонів доларів на міжнародні програми правосуддя в межах політики America first. Найбільшим отримувачем такої підтримки була саме Україна.

Через скорочення фінансування українська правозахисна організація Truth Hounds, яка документує воєнні злочини Росії з 2014 року, була змушена звільнити частину працівників, призупинити архівний проєкт і відкласти навчання для суддів і прокурорів.

З понад 40 організацій, які розслідують воєнні злочини в Україні та допомагають у судових процесах проти росіян, майже всі зіткнулися з браком фінансування. Серед опитаних агентством фахівців були правоохоронці, правознавці, правозахисники та дослідники.

Крім того, десятки іноземних експертів більше не можуть регулярно приїжджати в Україну для збору доказів, а частину проєктів з підтримки української системи правосуддя зупинили.

Reuters підрахувало, що з 2022 року США спрямували щонайменше $283 мільйони на програми, повʼязані з розслідуванням воєнних злочинів в Україні. Водночас програми, на які припадало щонайменше 40% цих коштів, були завершені або втратили фінансування.

За словами посла США з питань кримінального правосуддя Бет ван Шаак, яка обіймала цю посаду за президентства Джо Байдена, скорочення допомоги США може призвести до відмови у правосудді багатьом жертвам, які постраждали від війни.

У Держдепі США заявили, що Вашингтон і надалі підтримує Україну, зокрема у сфері «правосуддя і відповідальності за звірства», але фінансовий тягар війни має більшою мірою перейти на Європу та інших партнерів.

Reuters зазначає, що ЄС і Велика Британія продовжують фінансувати такі програми, однак замінити втрачений обсяг американської допомоги буде складно.