В Україні завершилась програма кешбеку на пальне — за цей час нею скористались 2,3 млн українців

В Україні завершилась програма кешбеку на пальне, яка діяла з 20 березня по 31 травня. За цей час нею скористались 2,3 млн українців.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Програма дозволяла громадянам України заощаджувати та накопичувати від 5% до 15% від вартості палива.

За ці кошти можна було купити ліки, книжки та продукти українського виробництва. Також їх можна було спрямувати на благодійність та оплатити комуналку.

«91% користувачів цієї програми — власники автомобілів економкласу з невеликим об’ємом двигуна. За час дії програми було відкрито близько 500 тисяч нових карток Національного кешбеку, що сприяло додатковому розвитку державних цифрових сервісів», — написала премʼєрка.