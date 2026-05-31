Марта Костюк обіграла третю ракетку світу і вперше вийшла до чвертьфіналу Ролан Гарросу

Українська тенісистка Марта Костюк уперше в карʼєрі вийшла до чвертьфіналу Ролан Гарросу. Вона перемогла третю ракетку світу Ігу Швьонтек.

Костюк обіграла цьогорічну фаворитку турніру Швьонтек у двох сетах з рахунком 7:5, 6:1. Це вже третя спільна гра спортсменок, але раніше українка жодного разу не вигравала у польки навіть сет.

«Я досі в шоці, перемогти таку гравчиню, яка вигравала тут чотири рази й мене обігрувала [три] рази — це неймовірно. Я не можу повірити в це», — сказала Костюк після матчу.

Тепер Костюк стала другою українкою, якій вдалося потрапити до чвертьфіналу Ролан Гарросу. Першою була Еліна Світоліна, яка грала на цьому етапі пʼять разів — у 2015, 2017, 2020, 2023 і 2025 роках.

Далі Костюк зіграє з переможницею матчу між Світоліною і представницею Швейцарії Беліндою Бенчич.