Марта Костюк обіграла третю ракетку світу і вперше вийшла до чвертьфіналу Ролан Гарросу

Українська тенісистка Марта Костюк уперше в карʼєрі вийшла до чвертьфіналу Ролан Гарросу. Вона перемогла третю ракетку світу Ігу Швьонтек.
Про це повідомляє «Суспільне Спорт».
Костюк обіграла цьогорічну фаворитку турніру Швьонтек у двох сетах з рахунком 7:5, 6:1. Це вже третя спільна гра спортсменок, але раніше українка жодного разу не вигравала у польки навіть сет.
«Я досі в шоці, перемогти таку гравчиню, яка вигравала тут чотири рази й мене обігрувала [три] рази — це неймовірно. Я не можу повірити в це», — сказала Костюк після матчу.
Тепер Костюк стала другою українкою, якій вдалося потрапити до чвертьфіналу Ролан Гарросу. Першою була Еліна Світоліна, яка грала на цьому етапі пʼять разів — у 2015, 2017, 2020, 2023 і 2025 роках.
Далі Костюк зіграє з переможницею матчу між Світоліною і представницею Швейцарії Беліндою Бенчич.
- Ролан Гаррос (Відкритий чемпіонат Франції) — це один з чотирьох найпрестижніших професійних тенісних турнірів серії Великого шлема (Grand Slam) і єдиний, який проводиться на спеціальних ґрунтових кортах. Змагання проводять щороку наприкінці травня — на початку червня в Парижі.