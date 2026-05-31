Париж охопили сутички після перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів — сотні затриманих і поранені

У Парижі після перемоги футбольної команди ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів відбулися масштабні сутички між фанатами та поліцейськими.

Про це повідомляє Le Figaro.

Основні святкування перемоги паризької команди відбувалися на Єлисейських полях, де зібралися орієнтовно 20 тисяч людей.

Заворушення почалися ще до матчу і продовжилися після його завершення вночі 31 травня. Вболівальники підпалювали автівки, велосипеди та сміттєві баки, запускали феєрверки в бік поліції та розбивали вітрини магазинів. Поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ.

За даними влади, станом на ранок 31 травня у Парижі затримали 283 людини, у всій Франції — 416. Також відомо про сімох поранених офіцерів.