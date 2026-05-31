Генштаб: Армія РФ за добу втратила на фронті понад 1 500 військових і два танки

За останню добу на фронті російська армія втратила 1 560 військових і сотні одиниць техніки.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Зокрема, росіяни втратили два танки, 14 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, шість реактивних систем залпового вогню, один засіб ППО, 19 наземних робототехнічних комплексів, 1 894 БпЛА, 524 одиниці автомобільної техніки та три — спеціальної.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 4 лютого 2026 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 55 тисяч українських військових. Також існує велика кількість людей, яких вважають зниклими безвісти.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого 2026 року Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на початок травня 2026 року BBC і російське медіа «Медіазона» зібрали імена 216 205 загиблих російських військових. При цьому підтверджені втрати лише двох російських регіонів із найбільшою кількістю загиблих військових — Башкортостану та Татарстану — тепер у сумі перевищують усі радянські втрати під час 10-річної війни в Афганістані.

А керівниця британської розвідувальної служби GCHQ Енн Кіст-Батлер 27 травня повідомила, що на війні в Україні загинули майже 500 000 російських військових.