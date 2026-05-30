Командир ГУР: В України є дрони, здатні літати на 3 500 км

В України є безпілотники, що здатні літати на 3 500 кілометрів. Будь-яка європейська територія Росії вже досяжна для українських ударів.

Про це йдеться в матеріалі «24 каналу». Слова належать бійцю на позивний «Вектор» — керівнику групи далекобійних дронів ГУР МО.

Наразі рекордом за дальністю для українського удару вважається атака СБУ в лютому 2026 року на Ухтинський НПЗ у Республіці Комі. Відстань до нього від кордону з Україною — 1 750 кілометрів.

Якщо інформація про 3 500 кілометрів правдива, це значить, що українські безпілотники можуть атакувати Сибір. Наприклад, долітати майже до Красноярська.