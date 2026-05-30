У Грузії виставлять на аукціон приблизно 40 тисяч пляшок вина, які зберігалися у колекції Сталіна

У Грузії вперше відкрили винний погріб радянського диктатора Йосипа Сталіна, де зберігаються близько 40 тисяч пляшок вина. Колекцію планують продати на аукціоні.

Про це пише Reuters.

Серед пляшок, що збереглися в погребі, є вина з відомих французьких шато, які раніше належали російському імператору Олександру III та його синові Миколі II.

Після революції 1917 року радянська влада конфіскувала царське майно, а частина винної колекції опинилася у розпорядженні Сталіна. Згодом він поповнив її власними улюбленими винами.

Грузинська влада планує виставити колекцію на аукціон. Кошти від продажу хочуть спрямувати на відкриття школи виноробства.