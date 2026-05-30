Росія атакувала Україну сімома ракетами та 290 дронами. Скільки цілей збила ППО

У ніч на 30 травня росіяни атакували балістичною ракетою «Іскандер-М» із Брянської області РФ, шістьма крилатими ракетами Х-101 із Вологодської області, а також 290 ударними БпЛА.

Про це звітують у Повітряних силах.

Летіли БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні, «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила 284 цілі — пʼять ракет Х-101 та 279 російських БпЛА на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

Зафіксовані влучання девʼяти ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння уламків на десяти. Крім того, дві ракети (крилата та балістична) не досягли цілей, інформація щодо них уточнюється.

Від російської атаки у Запоріжжі постраждала одна людина, ще один чоловік загинув від отриманих травм. Пошкоджені житлові будинки та підприємства поруч, повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

Полтавщину росіяни атакували дронами, двоє людей постраждали. Пошкоджені приватні будинки, авто, лінії електропередачі, повідомили в ОВА.