Як поїздки до зруйнованих міст допомагають українському туризму вижити. Світові медіа про російсько-українську війну 29 травня

Про те, як «темний туризм» і поїздки до зруйнованих війною міст допомагають вижити українській туристичній індустрії, розповідає Radio Liberty. Колись Віталій Синяков возив туристів до золотоверхих церков Києва і на пляжі Одеси. Зараз він один з кількох операторів, які пропонують те, що він називає «темними турами» до місць, понівечених російським вторгненням. Канадський медбрат Томас обрав для поїздки Харків. Чоловіка глибоко вразило життя людей у зруйнованих районах міста, де поруч із величезною діркою від ракети у вікні горіло світло і хтось готував вечерю. За його словами, досвід у Харкові докорінно змінив його життєвий шлях. Після туру він став медиком-добровольцем на Донеччині, вступив до українського медичного університету, а зараз готує документи, щоб отримати посвідку на проживання в Україні.

Гід із Харкова Кирило Зарубін каже, що місцеві жителі часто сприймають іноземців як послів своїх країн і щиро дякують їм за міжнародну підтримку. Хоча інколи траплялися й негативні реакції. Більшість клієнтів Зарубіна родом зі США та Японії. На одній екскурсії власник зруйнованої квартири сам запросив японського туриста всередину і розповів усю історію. Українське державне агентство з туризму вже оновило сайт і визнало «нову туристичну парадигму» — маршрути, які вшановують жертви українців у боротьбі за свободу, мир і безпеку.

Зараз охочих мандрівників, які замовляють екскурсії до місць бойових дій, небагато — у квітні до Харкова приїхали лише четверо. Віталій Синяков додає, що загальний потік туристів від початку повномасштабного вторгнення зменшився на третину. Через небезпеку іноземні уряди радять не відвідувати Україну, тож мандрівники часто тримають свої плани в таємниці. «Усі, кому я влаштовував тур, не казали мамам, що їдуть в Україну. Казали татам — але не мамам», — каже Синяков.

