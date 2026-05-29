В Україні середня зарплата зросла на 0,5% за місяць. Хто отримує найбільше

У квітні в Україні середня зарплата зросла на 0,5%, як порівняти з березнем, і становить 30 515 гривень.

Про це повідомила Державна служба статистики України.

Найвища зарплатня у мешканців столиці (48 003 грн) та Київщини (30 584 грн). Найменше отримують на Кіровоградщині (21 199 грн) та у Чернівецькій області (21 687 грн).

Найбільшу середню зарплату (77 861 грн) отримують працівники інформації та телекомунікацій, а найменшу — у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (19 855 грн).

Заборгованість із виплат зарплатні станом на 1 травня становить 3,7 мільярда гривень.