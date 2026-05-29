Росіяни били по Донеччині, Херсонщині та Дніпропетровщині — є постраждалі

Російська армія протягом доби била по Донеччині, Херсонщині та Дніпропетровщині. Внаслідок ударів постраждали люди.

«Бабель» зібрав головне про наслідки ударів.

На Донеччині через удари постраждала одна людина. Спалахнула пожежа, її ліквідували.

Від атак на Дніпропетровщині постраждали шестеро людей. Пошкоджено багатоповерхівки, гімназію та автівки.

Росіяни атакували Херсон — травм зазнали девʼятеро людей. Пошкоджено будинки та автівки.