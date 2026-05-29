Японія вперше відправить військових до штабу НАТО для місії в Україні

Японія вперше відправить чотирьох своїх офіцерів до місії з допомоги та підготовки НАТО з питань безпеки для України в Німеччині.
Про це пише The Japan Times.
Цю місію було створено в липні 2024 року, її штаб-квартира розташована в німецькому Вісбадені. Мета місії — координація поставок військової допомоги, організація підготовки українських військових і взаємодія з країнами-партнерами.
До Німеччини приїдуть двоє японських офіцерів Сухопутних сил та по одному з Повітряних і Морських сил. Участі в бойових діях в Україні вони не братимуть.
У Міноборони Японії зазначили, що це допоможе країні зміцнити оборонний потенціал завдяки досвіду України та поглибить співпрацю Токіо та НАТО.
- Ініціатива НАТО з безпеки та підготовки для України (NSATU) — це створене у липні 2024 року військове командування Альянсу для координації поставок зброї, логістики та навчання українських військових. У рамках місії понад 700 фахівців щомісяця готують приблизно 500 українських солдатів.